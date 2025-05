Verstappen da record a Imola, Ferrari giù dal podio. Antonelli ritirato

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio dell'Emilia Romagna, sul circuito di Imola. Il pilota olandese, campione del mondo in carica, ha preceduto le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Ottimo il quarto posto di Lewis Hamilton su Ferrari, protagonista di una grande rimonta, davanti ad Alexander Albon su Williams. Le posizioni delle due Rosse, però, sono oggetto di una investigazione dei commissari per una manovra di Charles Leclerc, giunto sesto, in occasione di un tentativo di sorpasso di Albon. Per Verstappen è la quarta vittoria di fila ad Imola (record all-time). A sventolare la bandiera al traguardo è stata la campionessa di sci Federica Brignone.