Sainz: "Potevo fare a pezzi la Ferrari! Il mio diavolo diceva che..."

Carlos Sainz, oggi in Williams, è tornato sul suo addio alla Ferrari al termine della scorsa stagione parlando al podcast High Performance. "Un pilota con un grande ego avrebbe potuto fare a pezzi la Ferrari in quell’anno. Sarei potuto diventare un caso politico, dopotutto tutti noi abbiamo dentro un angelo e un diavolo" ha detto il pilota spagnolo di Formula 1 che nell'ultima stagione con la Ferrari , prima di lasciare il posto ad Hamilton , ha sfiorato il titolo Costruttori al fianco di Charles Leclerc . "Il mio diavolo mi diceva che ci sarebbero tante cose che avrei potuto dire, fare, cambiare, alla fine però ha avuto la meglio il mio angelo. Sono stato professionale e ho dato tutto fino all'ultima gara per la squadra" ha detto Sainz.

Sainz e l'annuncio di Hamilton

Lo spagnolo ha deciso di dare il massimo anche dopo aver appreso che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato per fare spazio ad Hamilton: "L'ho voluto fare per chiunque non c'entrasse con quella decisione. Non volevo incendiare l'ambiente ma fare il massimo a livello professionale e chiudere bene l'anno. Era la cosa giusta da fare non solo per la Ferrari, ma anche per me stesso e la mia carriera" ha spiegato Carlos.