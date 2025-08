Un mandato pluriennale per vincere. Quello che la Ferrari ha confermato a Fred Vassuer, quello che Charles Leclerc rinnova con i tifosi e la squadra. «Non è una sorpresa per me, però sono molto felice - il commento del monegasco alla notizia del giorno -. Penso che Fred abbia una visione incredibile. In Ferrari l’aspetto emotivo è parte in