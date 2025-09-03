Momento magico per Isack Hadjar , il 20enne pilota francese della Racing Bulls, che nel Gran Premio d'Olanda sulla pista di Zandvoort ha conquistato il suo primo podio in carriera in Formula 1 . Dopo la premiazione, Hadjar si è spostato nel suo box, per le foto e i festeggiamenti assieme al team. Qualcosa però è andato storto, perché all'improvviso il pilota si è ritrovato il trofeo spezzato in due, con la coppa ancora in mano ma la base finita a terra. Poco importa per il francese, che dopo aver realizzato ha continuato a ridere, scherzare e festeggiare con il team.

L'episodio prima di Inter-Psg

Lo scorso 31 maggio, poco prima delle terze prove libere del Gran Premio di Catalogna, Hadjar si è reso protagonista di un gesto che ha presto fatto il giro dei social. Mancavano poche ore alla finale di Champions tra il Psg, di cui è tifoso, e l'Inter. L'admin dei social della Racing Bulls gli ha voluto fare uno scherzo, dandogli un pacco regalo con dentro una maglia dell'Inter. Una volta aperto e visto cosa conteneva all'interno, Hadjar ha scagliato violentemente a terra la maglia per divertimento, esclamando poi davanti alla telecamera che si trattava di "spazzatura". Il siparietto si è concluso con Hadjar che si è fatto dare una maglia del suo Psg, ringraziando l'admin e mandando baci alla telecamera.