Momento magico per Isack Hadjar, il 20enne pilota francese della Racing Bulls, che nel Gran Premio d'Olanda sulla pista di Zandvoort ha conquistato il suo primo podio in carriera in Formula 1. Dopo la premiazione, Hadjar si è spostato nel suo box, per le foto e i festeggiamenti assieme al team. Qualcosa però è andato storto, perché all'improvviso il pilota si è ritrovato il trofeo spezzato in due, con la coppa ancora in mano ma la base finita a terra. Poco importa per il francese, che dopo aver realizzato ha continuato a ridere, scherzare e festeggiare con il team.
L'episodio prima di Inter-Psg
Lo scorso 31 maggio, poco prima delle terze prove libere del Gran Premio di Catalogna, Hadjar si è reso protagonista di un gesto che ha presto fatto il giro dei social. Mancavano poche ore alla finale di Champions tra il Psg, di cui è tifoso, e l'Inter. L'admin dei social della Racing Bulls gli ha voluto fare uno scherzo, dandogli un pacco regalo con dentro una maglia dell'Inter. Una volta aperto e visto cosa conteneva all'interno, Hadjar ha scagliato violentemente a terra la maglia per divertimento, esclamando poi davanti alla telecamera che si trattava di "spazzatura". Il siparietto si è concluso con Hadjar che si è fatto dare una maglia del suo Psg, ringraziando l'admin e mandando baci alla telecamera.