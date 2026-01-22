Tuttosport.com
Oggi c’è il Gp delle regole: Mercedes rischia e spera

Cresce l’attesa per il vertice odierno convocato dalla Fia dopo i rumors sui propulsori della Casa tedesca, più potenti di quanto il nuovo regolamento consentirebbe
Mirco Melloni
1 min
Oggi c'è il Gp delle regole: Mercedes rischia e spera

Non è un Gran Premio, eppure potrebbe essere più decisivo di un weekend di gara. Al punto che il Mondiale di Formula 1, il primo della nuova era regolamentare, potrebbe vivere un capitolo importante in pieno gennaio. Oggi, infatti, si tiene la riunione convocata dalla Federazione internazionale con i responsabili delle power unit per capire la situazione a poche settimane dal via del Mondiale (l’8 marzo in Australia) dopo le indiscrezioni

