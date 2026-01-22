Oggi c’è il Gp delle regole: Mercedes rischia e spera

Hai già un abbonamento? Accedi
Non è un Gran Premio, eppure potrebbe essere più decisivo di un weekend di gara. Al punto che il Mondiale di Formula 1, il primo della nuova era regolamentare, potrebbe vivere un capitolo importante in pieno gennaio. Oggi, infatti, si tiene la riunione convocata dalla Federazione internazionale con i responsabili delle power unit per capire la situazione a poche settimane dal via del Mondiale (l’8 marzo in Australia) dopo le indiscrezioni
Abbonati per continuare a leggere