Chilometri e cronometro: la risposta della Ferrari 

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Il titolo di campioni d’inverno non porta trofei o gloria, figurarsi un primato nella sessione di test a porte chiuse. Ma, parafrasando Catalano, meglio iniziare con una “P1” che riscontrare problemi. La Ferrari lascia Barcellona dopo aver firmato il miglior crono nell’arco dei cinque giorni di Sha
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS