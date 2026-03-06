Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Newey accusa: "Honda vibra, rischio piloti"

Il genio parla di rischi per le mani, Alonso frena, Stroll inquietante: «Come stare sulla sedia elettrica»
Beatrice Frangione
1 min
Formula 1NeweyASTON MARTIN
Newey accusa: "Honda vibra, rischio piloti"© XPB Images

Frasi choc, smentite e molti dubbi. Il tradizionale fine settimana inaugurale della stagione a Melbourne arriva al termine di settimane complicate per l’Aston Martin. L’AMR26, la prima monoposto progettata sotto la supervisione di Adrian Newey, non ha convinto nei test prestagionali e, come se non bastasse, nuovi problemi tecnici rischiano di condizionare anche il fine settimana di gara. Le aspettative attorno alla verdona erano altissime. Tu

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS