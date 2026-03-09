Tuttosport.com
Ferrari lotta: ma non è finita, c’è da sperare

A Melbourne arriva la prevista doppietta Mercedes, ma le Rosse sono molto più vicine rispetto alle qualifiche. Leclerc sale sul podio e Hamilton lo tallona: il calendario può aiutare
Giorgio Pasini
1 min
Formula 1ferrarihamilton
Ferrari lotta: ma non è finita, c’è da sperare © APS

C’è speranza. Sì, il Mondiale delle rivoluzione indigesta ai piloti ma non agli spettatori (483.934 nel weekend per una Melbourne sold out) non è finito alla prima gara, come le qualifiche choc del GP d’Australia hanno fatto temere. Tutti inseguono le Mercedes del motore maggiorato, le Ferrari da vicino. Terzo Charles Leclerc (podio numer

