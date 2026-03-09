F1, il GP d'Australia: gli ascolti su Sky per il successo Mercedes sulle Ferrari

© APS
TORINO - La nuova era della Formula 1 parte forte nella Casa dello Sport di Sky. Il primo GP della stagione in Australia – in diretta esclusiva domenica dalle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – è stato visto da 729 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 37,3% di share* e una crescita che supera il 34% rispetto al primo Gran Premio della scorsa stagione. Ottimi ascolti anche per la differita su TV8 alle 14, dove l’avvincente gara vinta da George Russell ha raccolto quasi 1 milione 500 mila spettatori medi, con il 12% di share TV e una crescita rispetto all’esordio dello scorso anno del 20%.
Oltre 10 milioni le pagine viste su SkySport.it, raddoppiate rispetto allo scorso anno, mentre le viedo views sono state 1,3 milioni . In forte crescita anche le video views sui canali social di Sky Sport, che arrivano a 42 milioni con ua crescita del 76% rispetto al 2025.
*Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
