Kimi Antonelli fa la storia F1, prima pole in carriera! GP Cina: dove partono Leclerc e Hamilton

Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026 . Il pilota romagnolo - a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni - diventa il poleman più giovane della storia (battuto il primato di Vettel , in pole a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni) e riporta l'Italia al primo posto nelle qualifiche dopo quasi 17 anni: l'ultimo a riuscirci fu Giancarlo Fisichella con la Force India a Spa 2009. Il 19enne bolognese ferma il cronometro sul tempo di 1'32"064 precedendo di 0"222 il compagno George Russell , rallentato da un problema al cambio e autore di un solo tentativo nel Q3. Seconda fila tutta Ferrari con Lewis Hamilton (+0"351) davanti a Charles Leclerc (+0"364). Seguono le McLaren di Oscar Piastri (+0"486) e Lando Norris (+0"544). Completano la top ten Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull) e Oliver Bearman (Haas).

La gioia di Antonelli

"E' stata una sessione molto pulita e sono molto contento. Non vedo l'ora di partire davanti a tutti nella gara di domani. Sapevo che George (Russell, ndr) aveva avuto un problema ma sono rimasto calmo". Queste le parole di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dopo la pole position nel Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. "Ho cercato di limitare i danni. Nel Q2 ho avuto un problema all'ala anteriore, mentre nel Q3 non riuscivo a cambiare marcia. Ho fatto un buon lavoro e sono riuscito a chiudere in seconda posizione" ha detto invece George Russell.

Le parole di Hamilton e Vasseur

"E' stata una qualifica molto dura per via del vento. Non era facile mettere insieme un buon giro e sono molto contento di essere in terza posizione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo riusciti ad avvicinarci alle Mercedes, cercheremo di ridurre ancora il divario". Queste le parole di Lewis Hamilton (Ferrari) dopo il terzo posto nelle qualifiche. "Stiamo andando nella direzione giusta. Abbiamo dimezzato il distacco da Mercedes, ma loro sono ancora più veloci di noi sul dritto. Nella sprint siamo riusciti a lottare per qualche giro, speriamo di fare meglio domani in gara. Abbiamo conservato un set di medie per la gara, domani dovremmo riuscire a gestire meglio il degrado. Per noi è positivo avere due grandi piloti in lotta e sappiamo come gestirli. Finora siamo sempre partiti bene ed è vero che la partenza è uno dei nostri punti di forza, ma gli altri miglioreranno. Non ci aspettiamo di guadagnare posizioni in ogni partenza" ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Frederic Vasseur, team principal della Ferrari.