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Formula 1 e tennis: che ascolti su Sky per Antonelli e Sinner

Il GP di Cina di F1 è stato visto da 1 milione 190 mila spettatori medi complessivi, la finale del Masters 1000 di Indian Wells da oltre 1 milione di spettatori medi complessivi
1 min
formula 1 tennis antonelli sinner sky
Formula 1 e tennis: che ascolti su Sky per Antonelli e Sinner© ANSA
TORINOOttimi ascolti per la grande domenica di sport su Sky con i motori e il tennis in primo piano nella Casa dello Sport. Il GP di Cina di F1 – in onda dalle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K - è stato visto da 1 milione 190 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 709 mila contatti unici**, il 16,9% di share*. Lo studio post gara ha mediato 699 mila spettatori medi complessivi in total audience*. La differita su TV8 dalle 14, con l’emozionante primo trionfo in F1 di Andrea Kimi Antonelli, ha raccolto 1 milione 419 mila spettatori medi** con il 10,6% di share TV.

Nella domenica di Sky anche il tennis, con la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che è stata vista da oltre 1 milione di spettatori medi complessivi in total audience*. Il match che ha visto trionfare l’azzurro - dalle 22.26 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha registrato il 7,3% di share* e 2 milione 762 mila contatti unici**. 

 

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

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