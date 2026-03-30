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Su Sky ascolti top per i trionfi di Antonelli, Bezzecchi e Sinner

Domenica stellare per Formula 1, MotoGP e tennis Masters 1000
2 min
sky antonelli sinner bezzecchi
Su Sky ascolti top per i trionfi di Antonelli, Bezzecchi e Sinner
TORINO - Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky, con una programmazione ricchissima che ha visto brillare tre fuoriclasse italiani in F1, MotoGP e nel tennis.

Il GP del Giappone di Formula 1 - trasmesso dalle 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – che ha aperto la domenica di trionfi azzurri con la seconda vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, nuovo leader del Mondiale, ha raccolto 824 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 210 mila contatti unici** e uno share del 19,2%*. La differita su TV8 dalle 14.15 ha mediato 1 milione 624 mila spettatori medi con il 13,5% di share TV.

Grande seguito anche per la MotoGP per il GP degli Stati Uniti, in onda dalle 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. La vittoria di Marco Bezzecchi che ha guidato la doppietta Aprilia sul podio di Austin ha registrato 772 mila spettatori medi complessivi in total audience*, raggiungendo 1 milione 79 mila contatti unici** e il 3,8% di share*. In 894 mila con il 5% di share TV per la differita delle 22.30 su TV8.

A chiudere la giornata, il tennis: la finale del Masters 1000 di Miami - su Sky Sport Tennis dalle 22.30 - che ha incoronato Jannik Sinner vincitore sul cemento della Florida, ha mediato 752 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 892 mila contatti unici** e uno share del 6,1%*. 

Seconda miglior giornata dell’anno per il sito di Sky Sport: domenica 29 marzo totalizza 1.7M Visits, 1.32M Unique Visitors e 8.2M Page Views, piazzandosi tra le migliori anche per le Video Views con1.8M. Numeri alti anche per i canali social di Sky Sport, con i profili che hanno registrato insieme 3.2Minterazioni e 33.5M video views.

 

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

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