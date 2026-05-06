Sky Italia manterrà i diritti esclusivi della Formula 1 fino al 2032

Dana Strong , group ceo di Sky: “L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri clienti non c’è mai stato un momento migliore per seguire questo sport, con più talento britannico che mai sulla griglia di partenza e con la prossima generazione di stelle, come l’italiano Kimi Antonelli , che sta già lasciando il segno”. “Siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto nel sostenere la crescita dello sport attraverso uno storytelling di livello mondiale, l’innovazione e investimenti a lungo termine. Questo accordo consolida la posizione di Sky come casa della Formula 1”.

- Sky e Formula 1 annunciano un’estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. In Italia, sue in streaming susarà quindi possibile continuare a seguire tutte le sessioni di prove, qualifiche, le gare sprint e i Gran Premi del Mondiale di F1, con alcuni GP live anche in chiaro su TV8: una vetrina strategica che contribuisce ad ampliare il pubblico e a rafforzare la visibilità della Formula 1. La partnership include inoltre in tutti i Paesi dell’accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che continueranno tutte a far parte dell’offerta di Sky.

Andrea Duilio, ceo Sky Italia: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, che conferma la solidità della nostra partnership pluriennale con la Formula 1, in Italia sinonimo di tradizione e passione uniche. Continueremo a valorizzarla al meglio, come solo Sky sa fare, offrendo ancora per molti anni grandi sfide raccontate con la qualità editoriale e tecnologica che ci contraddistingue per far vivere agli appassionati italiani tutte le emozioni della pista”.

Le parole di Stefano Domenicali

Stefano Domenicali, president & ceo of Formula 1: “Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall'inizio della nostra collaborazione, molti anni fa. Il loro approccio all'avanguardia a livello mondiale per le trasmissioni in diretta, la creazione di contenuti e le analisi dietro le quinte, guidate da un gruppo di talenti televisivi davvero straordinari, ha fatto la differenza nel continuare a far crescere il nostro sport nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, e sono lieto che la nostra partnership si protrarrà per il prossimo decennio. Voglio ringraziare Dana e tutto il team di Sky per la determinazione dimostrata nel concludere questo accordo e nel continuare a portare l'emozione della Formula 1 ai nostri appassionati”.

Da quando è diventata la casa esclusiva della Formula 1 nel 2019, Sky ha svolto un ruolo centrale nella crescita di questo sport. In Italia, l’inizio della stagione in corso ha registrato un aumento degli ascolti del 25%, anche grazie alle ottime prestazioni di Kimi Antonelli. La prima vittoria del pilota italiano al Gran Premio di Cina è stata seguita da 1,2 milioni di spettatori in diretta su Sky e da 1,4 milioni di spettatori in differita su TV8. La Formula 1, grazie a Sky e agli altri partner televisivi internazionali, continuerà a raggiungere i fan in oltre 100 mercati in tutto il mondo confermandosi come leader globale nella produzione sportiva. I tifosi potranno così continuare a godere di una copertura editoriale unica grazie al team di esperti di Sky, che comprende ex campioni del mondo e garantisce una telecronaca di altissimo livello. In Italia, l’iconica voce di Carlo Vanzini continuerà a raccontare i GP a fan e appassionati, con il commento di grandi ex piloti come Marc Gené e Ivan Capelli, affiancati dalle analisi degli inviati a bordo pista.