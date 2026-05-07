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La Ferrari sfida la Toyota alla 6 Ore di Spa "segreta"

Sabato la 2ª tappa del Mondiale Endurance col rebus di peso, potenza e gestione dell’ibrido: la Fia comunicherà i parametri solo ai singoli team
Mathias Cantarini
1 min
La Ferrari sfida la Toyota alla 6 Ore di Spa "segreta"© Agenzia Aldo Liverani Sas

Il duello tra Ferrari e Toyota che ha infiammato la prima tappa di Imola ha dato il via a una stagione del WEC che si prospetta incerta fino all’ultima bandiera a scacchi. Sulle rive del Santerno la Ferrari 499P ha confermato di essere una vettura veloce e affidabile, impressionando per ritmo nel Prologo e riuscendo a lottare fino all’ultimo metro contro la nuova Toyota TR010 Hybrid. Dopo aver salutato con la vittoria alla 8 Ore del Bahrain la &ld

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