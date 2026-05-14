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 Kimi vuole chiudere il cerchio

Antonelli visita il Comitato olimpico di San Marino prima di volare in Canada per la fuga
Giorgio Pasini
1 min
 Kimi vuole chiudere il cerchio© -XPBIMAGES-Agenzia Aldo Liverani Sas

Le Olimpiadi di Kimi Antonelli . E non solo perché dopo tre vittorie (consecutive e tutte dalla pole) e un secondo posto iniziale il teenager bolognese vuole disegnare in Canada, dove la prossima settimana riprenderà il Mondiale di Formula 1, un quinto cerchio della perfezione. E ampliare quindi il gap sugli inseguitori, a partire dal compagno di squadra George Russell, già staccato di 20 punti. Cosa che gli permetterebbe di fare un altro

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