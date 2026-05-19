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Le fatiche di Antonelli

Il leader del campionato e la Mercedes hanno lavorato duro per la ripresa
Giorgio Pasini
1 min
Le fatiche di Antonelli© EPA

Le fatiche di Kimi Antonelli. Il secondo stop prolungato dalle gare dopo la cancellazione di Arabia Saudita e Bahrein per la guerra è stato tutt’altro che un periodo di riposo per il diciannovenne delle meraviglie che guida il Mondiale di F1 con tre vittorie consecutive e per la Mercedes che ha lavorato molto a Brackley per portare il primo vero pacchetto di aggiornamenti alla W17 in risposta a McLaren, Ferrari e Red Bull. Tutto da verifica nel w

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