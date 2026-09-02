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"Antonelli dietro, fan delusi? Niente sentimentalismi"

Kimi a Monza partirà dal fondo per il cambio della power unit e Wolff risponde alle critiche sulla scelta. Il pilota bolognese è il 1º italiano ad arrivare alla gara brianzola da leader da 73 anni ma dovrà rimontare
Mirco Melloni
1 min
antonelliGp MonzaSchumacher
"Antonelli dietro, fan delusi? Niente sentimentalismi"© Canoniero

Anteporre strategia, calcolo e freddezza all’aspetto emotivo: una visione poco “italiana”, ma che spesso e volentieri ha funzionato. Lo sanno bene in Mercedes, dove hanno identificato in Monza la location giusta per cambiare power unit e andare in penalità, dato che con i suoi lunghi rettilinei il Tempio della Velocità può rivelarsi adatto alle rimonte. Strategia, calcolo e freddezza, anche se a “subire” tale decisione è Andrea Kimi

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