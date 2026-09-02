"Antonelli dietro, fan delusi? Niente sentimentalismi"

Anteporre strategia, calcolo e freddezza all’aspetto emotivo: una visione poco “italiana”, ma che spesso e volentieri ha funzionato. Lo sanno bene in Mercedes, dove hanno identificato in Monza la location giusta per cambiare power unit e andare in penalità, dato che con i suoi lunghi rettilinei il Tempio della Velocità può rivelarsi adatto alle rimonte. Strategia, calcolo e freddezza, anche se a “subire” tale decisione è Andrea Kimi