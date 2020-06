F1 Ferrari, Vettel: "Bello provare al Mugello ma in gara altre emozioni"

MARANELLO - "Non vedo l'ora di tornare a correre ovviamente, perché stiamo aspettando da un bel po' di tempo. Provare al Mugello è stato bello, ma tornare a correre è tutta un'altra cosa". Sebastian Vettel non nasconde l'emozione di poter finalmente riscendere in pista per sfidare, a partire da domenica prossima, gli altri piloti del Circus nella prima gara del mondiale 2020.

Difficile senza i tifosi

Il tedesco della Ferrari parla così in un video della scuderia per parlare non solo della gara che lo attende allo Spielberg: "Non vediamo l'ora di tornare in pista. A competere con gli avversari. L'Austria è un posto che mi piace, un circuito che mi piace. Quindi, sì, è bello sapere che finalmente ci è permesso di ricominciare" aggiunge il quattro volte campione del mondo.

La grande novità di quest’anno, imposta dalla pandemia di Coronavirus, sarà il dover correre su circuiti a porte chiuse: "Ci mancheranno i tifosi: penso che correre senza di loro non sia lo stesso. Non l'ho mai fatto. Non riesco davvero a immaginare come sarà. Ma spero che prima o poi sia possibile riportarli in pista con noi" auspica il tedesco della Ferrari. "Allo stesso tempo ci seguono in tv, noi cercheremo di regalare loro delle gare fantastiche e un grande spettacolo" conclude Sebastian Vettel.