F1, Leclerc e Sainz vedono la nuova F1-75: le reazioni dei piloti

ROMA - Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno visto per la prima volta la F1-75. Il video, pubblicato dalla Rossa sui social, non inquadra la tanto attesa vettura, ma solo i volti dei due piloti, con lo spagnolo che è rimasto letteralmente senza parole "Mamma mia, è incredibile ": sono queste invece le prime parole del monegasco dopo un primo sguardo alla nuova monoposto della Ferrari per la Formula 1 2022 . La presentazione ufficiale della F1-75 si terrà il prossimo 17 febbraio alle ore 14:00 , solo allora tutti potranno ammirare la nuova creazione della scuderia di Maranello.

Le tappe verso la nuova stagione

La Ferrari dunque continua a stuzzicare la curiosità degli appassionati. Dopo l'audio del motore della F1-75, tocca ora alla reazione dei due piloti, che rimangono a bocca aperta davanti alla nuova monoposto. Le aspettative per la nuova stagione del Cavallino sono alte, specie dopo il terzo posto dell'anno scorso soffiato alla McLaren in classifica costruttori. Un aiuto ulteriore potrebbe invece provenire dal nuovo regolamento che farà il suo debutto nella prima tappa del Mondiale, in programma in Bahrain il prossimo 18 marzo. Ci sono però prima due appuntamenti intermedi per la Ferrari: i primi test di Barcellona, in programma dal 23 al 25 febbraio, e la tre giorni di test ufficiali sul circuito di Sakhir a partire dal 10 marzo.