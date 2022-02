La Ferrari F1-75 scende in pista: a Fiorano guida Leclerc

ROMA - Primo assaggio di asfalto per la Ferrari F1-75 , immersa nella nebbia di Fiorano. È stato Charles Leclerc dunque il primo a testare la nuova monoposto con delle prove non ufficiali . Pochi chilometri, niente di più per un vettura la cui estetica che ha conquistato già i tifosi della Rossa sparsi in tutto il mondo. Il monegasco ha inoltre percorso l'asfalto di Fiorano nel senso opposto rispetto al solito con indosso un casco rosso e bianco e utilizzando delle gomme "demo" , disegnate da Pirelli proprio per questo genere di test.

Gli obiettivi

Mattia Binotto è stato molto chiaro, ieri, durante la presentazione della F1-75. L'obiettivo in Formula 1 è tornare a risultati all'altezza della storia Ferrari, che quest'anno festeggia i 75 anni dalla prima accensione della 125 S di Enzo Ferrari, tra l'altro nato proprio il 18 febbraio nel 1898. Ricorrenze storiche che a Maranello sono molto sentite e che si vogliono onorare. Ora però è il futuro l'unica cosa che conta e la Ferrari ha pochi gioni per mettere a punto la F1-75 per i test di Barcellona e - soprattutto - per la prima sessione di prove ufficiali in Bahrain, in agenda dal 10 al 12 marzo.