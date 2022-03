F1, Sainz: "Quando sei in Ferrari rappresenti l'Italia"

ROMA - Maranello l'anno scorso lo ha fatto immediatamente sentir parte di una grande famiglia, quella della Ferrari. Così, in questi giorni di avvicinamento all'esordio stagionale, in cui si respira aria di fiducia, Carlos Sainz sta capendo cosa significa appartenere alla scuderia più blasonata e più intrisa di storia della Formula 1: "In Ferrari è diverso - ha detto al podcast ufficiale del Circus "Beyond the Grid"-. È qualcosa che non avevo mai provato prima. I tifosi sono pazzi e lo sono per qualcosa che di più grande di te. Perché quando guidi per la Ferrari rappresenti l'Italia intera: è come giocare per la nazionale".