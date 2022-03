F1, Sainz: "La Ferrari deve puntare alla vittoria"

ROMA - La Formula 1 sta per iniziare e Carlos Sainz è pronto per il Gran Premio del Bahrain. Il pilota spagnolo del Cavallino ai microfoni di "Sky Sport" si è mostrato voglioso di lasciare il segno sin dalla prima gara: "La macchina è solida e abbiamo imparato tantissimo a sfruttare al meglio il tempo in questi giorni, Abbiamo aspettato mesi per scendere in pista: dobbiamo solo aspettare un altro giorno. La Ferrari deve puntare alla vittoria. Il nostro livello? Non sappiamo dove siamo, ma l'obiettivo della Ferrari è lottare per vincere. Da domani inizieremo a scoprire la verità".