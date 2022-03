Ferrari, Leclerc: "Siamo dietro alla Red Bull, è stata la miglior pre-season per noi"

ROMA - La Formula 1 2022 apre oggi i battenti alle 13 (ora italiana) con le prime prove libere del Gran Premio del Bahrain . Prima però la consueta conferenza stampa, dove c'erano anche Charles Leclerc e Carlos Sainz , piloti della Ferrari . Per primo ha parlato il monegasco, che ha elogiato il lavoro svolto a Maranello: " È stato il pre campionato dove abbiamo avuto meno problemi. Siamo un po' indietro rispetto alla Red Bull ". Poi sui rischi legati al Covid: "In alcuni paesi è impossibile guidare se si è positivi, come starebbe emergendo dalle disposizioni del Gp della Gran Bretagna . Ma io non lo farei neanche se ne avessi la possibilità".

Sainz su Abu Dhabi

Poi è stato il turno di Carlos Sainz, con il pilota spagnolo che si è soffermato sull'imminente report FIA circa il Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso anno. "Sono sempre interessato a vedere quali cambiamenti possano essere applicati per non ripetersi negli errori. Una volta che verrà pubblicato questo report bisogna però voltare pagina. Siamo nel 2022 e parliamo ancora del 2021: dobbiamo andare avanti e non pensare troppo al passato", ha infatti detto Sainz. Poi parla del weekend del Gran Premio del Bahrain che sta per iniziare: "È importante non fare nulla di folle perché la stagione è lunga e dobbiamo partire con il piede giusto. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi della pre-season con serenità. Quindi questo fine settimana dobbiamo essere puliti per avere una base chiara su cui lavorare per tutto il resto del mondiale", ha detto, concludendo, il classe 1994.