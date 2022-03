Ferrari, l'uno-due alla prima porta bene: la storia dà coraggio alla Rossa

ROMA - La Ferrari è tornata. La doppietta firmata da Charles Leclerc e Carlos Sainz nel Gran Premio del Bahrain esalta la scuderia di Maranello, che mette il turbo in questo inizio di Formula 1. Nella storia sono diversi i precedenti in cui i piloti Ferrari hanno centrato la doppietta all'esordio e in diverse occasioni è arrivato poi il titolo per il Cavallino a fine stagione. Il più recente risale al 14 marzo 2010 quando, sempre in Bahrain, Fernando Alonso e Felipe Massa si piazzano primo e secondo. A fine campionato però il titolo finirà nelle mani di Sebastian Vettel con la Red Bull, con Alonso che dovrà accontentarsi del secondo posto.