F1, Sainz: "Al mio rinnovo mancano gli ultimi dettagli"

ROMA - Gran Premio dell'Arabia Saudita vede Charles Leclerc e Carlos Sainz in testa alla classifica piloti . La Ferrari in pista vola, ma siamo solo alla seconda tappa del Mondiale e si pensa anche al futuro con il rinnovo dello spagnolo, che ha risposto così in conferenza stampa: "Siamo molto vicini a finalizzare l'accordo, voglio che sia fatto nel modo giusto, ma mancano gli ultimi dettagli ". C'è però la gara di domenica e le aspettative dopo il Bahrain sono alte: "Non ero felice dopo quel Gran Premio, forse sono stato troppo negativo. Dobbiamo ancora capire il tutto ma abbiamo margini di miglioramento ". Poi un commento sulla sorpresa Ibrahimovic a Maranello : "A Zlatan gli sono serviti 15 minuti dopo i giri perché era scosso, ma è una persona eccezionale", ha detto questa volta a "Sky Sport".

Il cammino di Leclerc

In conferenza è anche intervenuto Charles Leclerc, primo in Bahrain e in gran fiducia: "C'è stato un percorso nel triennio 2019-2021 dove sono migliorato nel passo gara e nella gestione delle gomme. In Bahrain, la pressione di Verstappen mi ha messo alla prova, ma ho dimostrato di avere tutto sotto controllo". La storica doppietta della Rossa in Formula 1 ha galvanizzato Maranello, reduce da due anni deludenti: "In Ferrari ci sono più sorrisi e tanta motivazione. Mi ha detto Binotto che a Maranello sono tutti entusiasti per la prima gara. Tornare al vertice è bello, ma c'è sempre la Red Bull e penso che in questo momento non siamo noi i favoriti".