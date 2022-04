Ferrari, Sanchez: "Siamo molto vicini al principale avversario"

ROMA - Nelle sue parole non si trova alcun riferimento diretto alla Red Bull. Tuttavia David Sanchez , quando parla del "principale avversario", forse si riferisce proprio alla casa di Milton Keynes. D'altro canto il duello è proprio tra Charles Leclerc e Carlos Sainz da un lato e Max Verstappen e Checo Perez dall'altro. Il capo degli aerodinamici Ferrari ha infatti detto: "Fin dai test invernali il programma di pista è stato completato senza particolari intoppi. Guardandole superficialmente queste monoposto possono sembrare semplici, ma si tratta di progetti estremamente complessi. Mi ha colpito quanto siano vicini i valori di competitività tra noi e il nostro principale avversario ".

Simulatore e messa a punto

La F1-75 e la RB18 sembrano davvero vicine in pista e la sensazione è ci si trovi davanti ad un'altra Formula 1 ultracompetitiva per la lotta al vertice. Nel frattempo, però, c'è da correre il Gran Premio d'Australia e Sanchez analizza così il circuito di Albert Park. "È un tracciato che presenta un medio carico aerodinamico. Propone - ha detto l'Head of Vehicle Concept - un interessante mix di curve lente e veloci con rettilinei abbastanza lunghi ed è una pista che predilige una buona trazione. Il nuovo layout, che si attende significativamente più veloce, potrebbe portare all’abbassamento del tempo sul giro di svariati secondi. La preparazione è stata meticolosa al simulatore e dunque prevediamo sin dalle libere di domani una messa a punto ottimale".