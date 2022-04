Ferrari, Sainz: "Buona base per le qualifiche. Leclerc: "Dobbiamo spingere di più"

ROMA - Il Gran Premio d'Australia si apre oggi e la Ferrari ruggisce . Uno-due di Carlos Sainz e Charles Leclerc nelle prime prove libere, mentre nella seconda sessione lo spagnolo si è dovuto accontentare del terzo miglior crono con il ritorno di fiamma di Max Vestrappen e il monegasco in P1. “Venerdì interessante. C’erano molti elementi nuovi da tenere a mente rispetto all’ultima volta qui. La pista è completamente diversa da come me la ricordavo. È molto più veloce e l’asfalto nuovo dà sensazioni del tutto diverse. Dobbiamo lavorare ancora sulle gomme , ma credo che ogg sia una buona base di partenza per le qualifiche di domani”, ha detto Sainz.

Il commento di Leclerc

Per la prima volta in questa nuova Formula 1, Sainz è riuscito a piazzarsi prima di Leclerc, con il 24enne capace di rimettersi in testa però nelle PL2. "È stato un venerdì molto duro. In PL1 ho avuto dei problemi insidiosi. Ho migliorato la guida nella seconda sessione, ma dobbiamo ancora migliorare e concentrarci su noi stessi. Credo che nessuno abbia messo insieme un buon giro oggi, neanche la Red Bull che ha in serbo più di quanto abbia dimostrato oggi in pista. Dobbiamo alzare l'asticella e spingere di più". Queste invece le parole del monegasco, che domani a Melbourne proverà a portare a due le sue pole position in stagione.