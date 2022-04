Ferrari, partenza sprint per Leclerc: solo Schumacher meglio di lui

Leclerc, missione possibile

Un risultato, quello ottenuto dal monegasco, che lo proietta già nella storia superando nomi illustri del panorama ferrarista e piloti in grado di laurearsi campioni del mondo a fine stagione come Juan Manuel Fangio, Phil Hill e Niki Lauda, tutti campioni del mondo rispettivamente nel 1956, 1961, 1975 e 1977. Risultati che sono di buon auspicio per Leclerc e per la Ferrari stessa, risorta dalle proprie ceneri dopo stagioni complicate. La Rossa, dal canto suo, ha già eguagliato le stagione 2013 e 2015, quando furono rispettivamente Alonso e Vettel a centrare due vittorie nell'arco di tutto il campionato. A Marannello dunque si ritorna a guardare con fiducia e consapevolezza dei propri mezzi alle prossime tappe del mondiale, e il titolo - che manca dal 2007 con Kimi Raikkonen - non sembra più una chimera.