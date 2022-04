Ferrari, Elkann: "Inizio emozionante, a Imola voglio vedere lo stesso spirito"

ROMA - John Elkann , presidente della Ferrari , ha parlato con grande soddisfazione durante l'assemblea degli azionisti, evidenziando i grandi risultati raggiunti dal Cavallino in Formula 1 , con Charles Leclerc al comando della classifica piloti e la scuderia di Maranello in testa a quella costruttori . "Due anni fa abbiamo dichiarato che avremmo dovuto lavorare molto per tornare a essere competitivi e, dopo due stagioni difficili, il campionato 2022 è iniziato in modo emozionante - ha detto -. Come tutti i nostri tifosi nel mondo, sono felice di essere tornato a competere al più alto livello".

Le parole di Elkann

Elkann ha però chiesto di mantenere i piedi per terra in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, tra i quali figura per primo il Gran Premio dell'Emilia Romagna: "Sappiamo che la stagione è appena iniziata. Dobbiamo lavorare instancabilmente come squadra per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance. Questo è lo spirito e l'approccio che voglio vedere a Imola e nel corso della stagione". Spazio anche a un commento sulle altre competizioni in cui è impegnata la Ferrari: "Il 2021 è stata la migliore stagione di sempre per la Ferrari nelle gare Gt, con la vittoria dei titoli mondiali piloti e costruttori nel Fia World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans. L'anno scorso il nostro impegno per le gare di durata è stato confermato con l'annuncio dell'atteso ritorno nella classe regina del Fia World Endurance Championship nel 2023 con il nostro programma Le Mans Hypercar".