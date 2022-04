F1, Glock: "Leclerc avrà presto la priorità su Sainz in Ferrari"

ROMA - Da questi primi appuntamenti della Formula 1 2022 risalta un dato incontrovertibile: Charles Leclerc sta andando meglio di Carlos Sainz , per ora. Con un elemento a fare da cornice alla situazione della Ferrari: la F1-75 sembra la macchina più competitiva. Tuttavia, c'è chi mette già in conto di una cambio di gerarchie all'interno del box del Cavallino. Tra questi c'è Timo Glock , ex pilota di Formula 1, che a "Sky Deutschland" ha detto: "Leclerc è in stato di grazia e nel team è già chiaro chi sia il leader in questa fase iniziale. In alcune situazioni sono sicuro che la Ferrari darà la priorità a Leclerc il più rapidamente possibile ".

Verso Imola

La sfortuna prima e gli errori tecnici poi hanno infatti pregiudicato la performance di Sainz nel Gran Premio d'Australia, che ha decretato il primo zero stagionale per la Rossa. Il mondiale è però appena agli inizi e anche Glock cerca di spiegarlo: "Non ci sarà un cambio di leadership a un livello così estremo, ma Leclerc è in testa al campionato, mentre Sainz è già staccato (38 punti, ndr). Per ora tutti i piccoli problemi della Ferrari sono capitati a Sainz, non a Leclerc". A Imola però la Ferrari deve poter contare su Sainz, che dopo il flop a Melbourne non vuole essere da meno del monegasco agli occhi della marea rossa del prossimo weekend.