Ferrari, Coulthard: "Leclerc mette i brividi, in pista sembra Schumacher"

ROMA - David Coulthard forse esagera in questo paragone che riguarda Charles Leclerc, ma, essendo un uomo di paddock, sa quello che dice. "Quando vedo le performance di Leclerc ho i brividi. Ora come ora sta dimostrando una superiorità che mi ricorda Schumacher. Domina proprio come faceva Michael. Non si tratta solo di essere in stato di grazia, ma di essere anche un bravo ragazzo", ha infatti affermato l'ex pilota britannico - che contro Schumacher ha corso dal 1994 al 2006 - ai microfoni dell'emittente "Channel4".