Ferrari: ufficiale il rinnovo di Carlos Sainz fino al 2024

ROMA - E' ufficiale: Carlos Sainz ha firmato l'estensione del suo contratto con Ferrari fino al 2024. L'annuncio è arrivato congiuntamente sui canali social del pilota spagnolo e della scuderia di Maranello, che hanno comunicato l'ufficialità dell'accordo che prolunga il contratto di Sainz per altri due anni. " Sono molto felice di aver rinnovato il contratto con la Scuderia Ferrari . Ho sempre detto che in Formula 1 non esiste una squadra migliore per la quale correre e dopo oltre un anno con il team posso dire che questa esperienza è andata anche oltre le mie aspettative. Indossare la divisa rossa e rappresentare la Scuderia è un grande onore per me e sono orgoglioso di continuare questa avventura insieme. La mia prima stagione a Maranello è stata solida e costruttiva, siamo cresciuti insieme a tutto il gruppo e i risultati del lavoro fatto si stanno vedendo in questo inizio di stagione".

La gioia di Sainz

"Il rinnovo conferma la piena fiducia che la squadra ripone in me e mi regala una motivazione aggiuntiva per dare il meglio - ha aggiunto Sainz -. Non vedo l’ora di salire in macchina per dare tutto me stesso alla Ferrari e regalare tante soddisfazioni ai suoi tifosi. Quando sono arrivato a Maranello l’obiettivo era riportare la squadra in lotta per la vittoria e in lizza per entrambi i campionati. Quest’anno la F1-75 è una vettura competitiva che ci può permette di inseguire questi obiettivi".