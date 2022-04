Ferrari, Mekies: "La pole sarebbe andata a Leclerc se..."

IMOLA - Non sono andate come sperato le qualifiche del Gp d'Emilia Romagna per la Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz scatteranno rispettivamente dalla seconda e dalla decima piazza nella Sprint Race. Ciononostante, in casa Ferrari il clima non è per nulla teso, anzi si guarda con ottimismo al prosieguo del weekend. A ribadirlo è stato Laurent Mekies, racing director della scuderia di Maranello, che ha spiegato: "In qualifica non ha girato tutto a nostro favore. Probabilmente la pole sarebbe andata a Charles se la penultima bandiera rossa fosse stata sventolata un paio di secondi prima. Voglio comunque ringraziare il team: siamo stati competitivi fin dall'inizio del weekend".