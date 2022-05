Ferrari, Leclerc in pista per il filming day: blindato l'autodromo di Monza

ROMA - La Ferrari è scesa in pista sul circuito di Monza per il filming day. Charles Leclerc è alle prese con il materiale audiovisivo da inviare ai partner commerciali, mentre la scuderia di Maranello lavora anche agli sviluppi , che la Ferrari conta di mettere in pista nei prossimi weekend di gara. La Rossa è infatti stata molto attenta a rendere impermeabile tutta l'area attorno all'autodromo, che - riferisce "Motorsport" - risulta transennata e sorvegliata a vista dagli steward della pista .

Cantiere Ferrari

La FIA è stata molto chiara per quanto riguarda questi cosiddetti "filming day". Non sono da considerarsi turni di prova, tuttavia le scuderie hanno a disposizione 100 chilometri per questo genere di eventi. "Motorsport" è però riuscita a catturare una foto della F1-75 oggi a Monza. Tuttavia la sagoma della monoposto era coperta dalle barriere e dunque è difficile fare paragoni con i telai visti sinora in Formula 1. Sul fronte commerciale, la giornata di oggi è stata importante per la Ferrari in termini di sponsor.