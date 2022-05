Ferrari, sviluppi in arrivo per il Gran Premio di Spagna

ROMA - Il Gran Premio di Spagna, sesta tappa della Formula 1 2022, è alle porte. Sulla pista spagnola la F1-75 dovrebbe presentarsi con nuove caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda la parte aerodinamica. Il tutto per diminuire i porpoising, gli ormai famosi saltellamenti che impediscono ai piloti del Cavallino rampante di raggiungere il picco delle prestazioni. In quest'ottica, le pance dovrebbero mantenere il disegno originale, anche se il loro volume potrebbe subire una diminuzione. Ma non solo, Mattia Binotto lavora anche sul peso per recuperare terreno sulla Red Bull.