Ferrari, Sainz: "Va bene il podio, ma noi vogliamo di più"

ROMA - Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 porta tante sensazioni positive a Carlos Sainz . L'alfiere spagnolo della Ferrari racconta le sensazioni e le aspettative legate alla gara davanti ai suoi tifosi e vuole di più per domenica: "Andare ancora a podio sarebbe sicuramente un ottimo risultato davanti al mio pubblico. Ma naturalmente vogliamo la vittoria , vogliamo di più. In quest'ottica, speriamo che gli sviluppi possano avvicinarci alla Red Bull, ma sono fiducioso ", ha detto.

Le parole di Sainz

Dopo i problemi a Melbourne e a Imola, Sainz si è piazzato terzo nel Gran Premio di Miami di Formula 1. Un risultato che gli ha dato fiducia, ma ora la Ferrari ha bisogno della sua migliore guida per arginare le Red Bull. Il pilota spagnolo ha ricevuto una grande accoglienza dal suo pubblico, che potrebbe essere un fattore per le sue prestazioni lungo il weekend: "Sono sorpreso dell'atmosfera qui, ci si aspettano 100mila persone e la mia tribuna è esaurita. Ci sono tante bandiere spagnole e ci sono - conclude il madrileno - energie positive, tante persone mi hanno motivato ancor di più e mi hanno dato buoni consigli per dare il massimo in questa tappa".