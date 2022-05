Ferrari: tredicesima pole per Leclerc, raggiunto Ascari

ROMA - Un sabato da incorniciare per Charles Leclerc al Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco, che partirà davanti a tutti nella gara di domenica pomeriggio, con quella conquistata nelle qualifiche di Barcellona raggiunge quota 13 pole position in Ferrari. Per il classe 1997 è un risultato superlativo, che gli permette di staccare Sebastian Vettel (fermatosi a 12 con la Rossa) e raggiungere Alberto Ascari, che con il Cavallino ha conquistato due titoli mondiali nel 1952 e 1953. In testa a questa classifica c'è Michael Schumacher a quota 58, staccato nettamente da Niki Lauda e Felipe Massa, mentre Leclerc e Ascari occupano la quarta posizione.