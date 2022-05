F1, Binotto: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo la macchina più veloce"

BARCELLONA - Mattia Binotto ha parlato così dopo il Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Nella gara di Barcellona Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un problema alla monoposto, mentre Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto. "Si deve assolutamente guardare bicchiere mezzo pieno, dopo sei gare abbiamo la macchina più veloce, era in pole ed era in testa - ha detto Binotto -. In un circuito significativo, andavamo forte in tutte le condizioni. Peccato che sia capitato un problema alla power unit, sono fiero dei ragazzi che l’hanno sviluppata per un salto di qualità incredibile, con la stessa voglia e determinazione cercheremo di risolvere questo problema".