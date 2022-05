Ferrari, Leclerc e Sainz in cabina di doppiaggio per "Lightyear"

ROMA - Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno presto al cinema. I due alfieri della Ferrari hanno infatti prestato la propria voce a un personaggio di "Lightyear", film d'animazione Disney in uscita nei cinema il prossimo 15 giugno. Il doppiaggio del monegasco sarà impiegato nella versione italiana della pellicola, mentre la versione spagnola vedrà protagonista Sainz. Il film, legato alla saga di "Toy Story", tratterà delle vicende di uno dei protagonisti, ovvero Buzz Lightyear, per una storia che parte del 1995, anno in cui uscì il primo capitolo della fortunata serie d'animazione.