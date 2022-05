Ferrari, Leclerc: "Si può far bene, la macchina c'è. Il Gp di casa è speciale"

Le parole di Leclerc

In molti fra gli addetti ai lavori hanno infatti sottolineato come Leclerc sia cresciuto in questi anni alla Ferrari, cosa che si intuisce anche dalle sue parole: "Nel motorsport non può andare sempre tutto bene. L'obiettivo è certamente vincere sempre, ma dobbiamo anche massimizzare i punti e non volere il miracolo a tutti i costi". Poi Leclerc analizza il circuito e rivela il suo settore preferito: "Sarà una grande sfida con le nuove macchine, qui ci sono tanti cordoli e quindi sarà difficile La parte più speciale per me è quella delle due S della piscina, lì ho imparato a nuotare ed in quelle curve la precisione è tutto. Sicuramente Max sarà forte qui, ma è una pista però che potrebbe riservare delle sorprese. La presenza di Sainz è importantissima". Infine confessa: "Nessuna dedica speciale, ma per questo Gp ho fatto realizzare un casco con i colori del mio Paese".