Ferrari, Leclerc: "Finire la gara? Spero sia la volta buona"

ROMA - Il Gran Premio di Monaco, settimp appuntamento della Formula 1, è pronto a prendere il via. Tra i piloti che hanno parlato per primi nella consueta conferenza dei piloti c'era Charles Leclerc, pilota della Ferrari. Questo per lui è l'appuntamento di casa e ha detto: "Punto a poter sfruttare il fattore campo. Non sono mai riuscito a finire una gara, spero sia la volta buona. La nostra forza è un curva". Leclerc che non è mai riuscito a completare la sua gara, ora però la Ferrari conta su di lui. "Possono esserci delle sorprese, speriamo in un weekend emozionante. In Ferrari hanno compreso il problema di Barcellona, hanno analizzato il tutto e hanno capito cosa è andato storto. Abbiamo fiducia che questo non si ripeterà", ha poi concluso Leclerc.