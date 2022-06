F1, Vettel si preoccupa in radio: "Cos'è successo alle Ferrari?"

ROMA - "Che fine hanno fatto le Ferrari?", così Sebastian Vettel alla fine del Gran Premio dell'Azerbaijan. Il pilota dell'Aston Martin chiede in un team radio informazioni su Carlos Sainz e Charles Leclerc, entrambi a zero sul circuito si Baku dopo i rispettivi problemi tecnici. "Su Sainz non sono sicuro, mentre Leclerc ha avuto un problema con la power unit", rispondono dal muretto britannico, con il pilota tedesco che non reagisce alle parole dei propri tecnici e si gode la sua sesta posizione, suo miglior piazzamento in questa Formula 1, frutto di una sapiente gestione delle gomme