Ferrari, Sainz: "Le soft nel finale erano la scelta giusta"

ROMA - Sono tanti i "se" e i "ma" di Carlos Sainz nel Gran Premio del Canada di Formula 1 appena disputato. Tra questi c'è anche la scelta di montare la gomma dura per l'ultima parte di gara. Il pilota Ferrari , nella conferenza stampa post gara, ha analizzato quindi la scelta di utilizzare la gomma dura nel finale: "La safety car è rimasta fuori un po’ più a lungo di quanto pensassimo. Quando è tornata la bandiera verde, mancavano solo 16 giri, era il numero giusto per provare a mettere le soft e cercare di superare Max che riscaldava le sue gomme dure ".

Le parole di Sainz

"Ora, è facile dirlo. In quel momento - ammette il madrileno - avevamo ancora una ventina di tornate da compiere e la gomma hard era sicuramente l’opzione più veloce per arrivare al traguardo, soprattutto sapendo che si trattava di una gomma più fresca rispetto a quella di Max. È un peccato. Anche senza la Safety Car, come ha detto Max, non sarebbe arrivato primo facilmente, penso che sarebbe stata battaglia fino alla fine".