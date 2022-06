Ferrari, Leclerc: "Non vedo l'ora di scendere in pista, Silverstone mi piace"

ROMA - Con la conferenza stampa piloti si apre la decima tappa della Formula 1. A Silverstone va in scena il Gran Premio di Gran Bretagna e Charles Leclerc sambra più che determinato a dare una spallata al mondiale, che lo vedeva in testa: "Adoro questa pista e in generale le curve veloci. Non vedo l’ora cominci questo weekend, abbiamo una macchina competitiva - dice il monegasco - anche se da Miami in poi non è andata alla grande".