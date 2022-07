Ferrari, Mekies positivo al Covid: seguirà il Gp di Gran Bretagna da remoto

ROMA - Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna , decimo appuntamento della Formula 1 , non inizia nel migliore dei modi per la Ferrari . Il direttore sportivo della scuderia del Cavallino, Laurent Mekies , è infatti risultato positivo al Covid-19 e non potrà dunque prendere il suo solito posto nel muretto italiano.

Mekies da remoto

Il dirigente francese però non se ne starà con le mani in mano a guardare i 52 giri previsti sulla storica pista di Silverstone. Mekies, infatti, si unirà al team che lavorerà da un garage remoto per aiutare Mattia Binotto a coordinare meglio le azioni di gara. Per ora la Ferrari non ha comunicato lo stato di salute del suo direttore sportivo.