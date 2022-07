F1, Binotto: "Niente pit stop a Leclerc? Potevamo fermarne solo uno"

SILVERSTONE - Mattia Binotto ha parlato dopo il Gran Premio della Gran Bretagna , valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il team principal della Ferrari ha spiegato il perché del mancato pit-stop a Charles Leclerc al momento della safety car, scelta che ha portato il monegasco a chiudere al quarto posto. " E’ un’occasione persa, Leclerc stava vincendo a pochi giri dalla fine e ha fatto una grande gara - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. E’ un quarto posto strameritato da parte sua, si poteva fare di più ma è frutto di circostanze esterne".

Il commento di Binotto

"Il mancato pit-stop? Non ci stava, perché potevamo fermarne solo uno visto che le due macchine erano vicine - ha aggiunto Binotto -. Abbiamo deciso di fermare Sainz perché Leclerc era in testa e aveva le gomme più fresche. Non è una scelta presa a caso, ho provato a calmarlo alla fine. Sainz invece oggi è stato bravissimo. Servirà il weekend perfetto. Speriamo di ripetere un bello spettacolo e di ottenere un’altra vittoria. La Mercedes è tornata e ha corretto i problemi principali".