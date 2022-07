F1, Ferrari: Leclerc e Binotto si incontrano a Monaco

ROMA - Charles Leclerc e Mattia Binotto si sono incontrati in un albergo del Principato di Monaco. Il video che li immortala insieme mostra volti tranquilli e distesi e ha fatto in poche ore il giro del web. La rete, che dopo la mossa del muretto Ferrari a Silverstone di lasciare fuori il monegasco e di richiamare al box Sainz per montare gomme soft nuove, si era schierata tutta (o quasi) a favore del pilota, ora saluta questo incontro come una riconciliazione tra i due . Specie dopo il dito puntato verso Leclerc del team principal a fine gara.

Sainz all'arrembaggio

Nessuno sapeva che Leclerc e Binotto dovessero incontrarsi lì e il video mostra come i due mantengano un atteggiamento cordiale l'uno con l'altro. Insomma, le tensioni dopo la gara di Silverstone sembrano ormai alle spalle. Ora per la Rossa c'è da affrontare il Gran Premio di Austria a casa della Red Bull. Carlos Sainz però non sarà sazio della sua prima vittoria in Gran Bretagna. Lo spagnolo vuole bissare il suo successo a Silverstone per dimostrare al muretto che anche lui può giocarsi il mondiale contro Verstappen.