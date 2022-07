Ferrari, Rueda: "Red Bull Ring una delle piste in cui vedremo più sorpassi"

ROMA - Il Gran Premio d'Austria, undicesima tappa di questa Formula 1, si preannuncia spettacolare. Parola di Ignacio Rueda, capo della strategia Ferrari che sulla pista di Spielberg dice: "È un tracciato caratterizzato dai rettilinei, ognuno dei quali propone una zona DRS, il che lo rende una delle piste sulle quali, in assoluto, è più facile sorpassare. La parte centrale mette molto sotto pressione le gomme perché le curve arrivano una dietro l’altra, provocando un elevato degrado. Un’altra caratteristica di questo circuito sono i cordoli, molto alti specie nelle curve 7 e 9. Bisognerà stare attentissimi nel salirci sopra per evitare di danneggiare le vetture in maniera irreparabile".