Ferrari, Sainz all'assalto del Red Bull Ring: "Ho più fame dopo Silverstone"

ROMA - Carlos Sainz , pilota della Ferrari , apre con le sue parole in conferenza stampa il Gran Premio d'Austria , undicesimo appuntamento della Formula 1 . " Non riesco a descrivere la mia soddisfazione - dice lo spagnolo - è difficile spiegare quello che è successo nella mia testa. È una sensazione grandiosa che sto assimilando. Si ricomincia subito con l'Austria con la Sprint Race e la vittoria a Silverstone mi ha dato ancora più fame ". Dopo la sua prima vittoria in carriera in Gran Bretagna, lo spagnolo è dunque pronto a scendere in pista cercando un'altra grande prestazione.

Le sensazioni di Sainz

Il fine settimana che attende i piloti a Spielberg sarà animato dalla seconda gara sprint della stagione per una tappa che mette in palio punti importanti per il mondiale. "Questo weekend sarà molto intenso. Dopo le libere 1 dobbiamo indovinare l'assetto perché dopo le libere 1 ci sarà la qualifica. Abbiamo visto quanto il DRS possa incidere su queste nuove vetture. Sarà una gara bellissima", ha infatti pronosticato Sainz. Poi una valutazione sul supporto psicologico ai box, sempre più utilizzato nel Circus: "Penso che si debba trovare un equilibrio. Non c'è nulla di male a far sentire la tua voce in modo che la tua opinione venga presa in considerazione, altre volte bisogna avere fiducia nel team. Con l'esperienza ho trovato questo bilanciamento", ha chiosato il classe 1994.