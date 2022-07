Ferrari, Sainz: "Non partiamo bene, nei primi metri sopravviviamo"

ROMA - La Ferrari F1-75 parte in modo non ottimale. La Formula 1, si sa, è decisa da centesimi di secodo e la partenza è sicuramente una fase molto importante in un Gran Premio. La RB-18 della Red Bull è però apparsa più reattiva nei primi metri, mentre la Rossa soffre. Lo afferma anche Carlos Sainz, che ha analizzato i punti deboli della monoposto in questa prima metà di stagione: "Le partenze non stanno andando sufficientemente bene, abbiamo un piccolo problema con la macchina - le sue parole riportate da "As" -. Sappiamo cos'è che ci limita, sopravviviamo nei primi metri e poi attacchiamo alle prime curve".